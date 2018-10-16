رئيس الأركان العامة الليبي يأمر القوات بإخلاء مواقعهم بمطار بنينا الدولي

بنغازي — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن “في إطار اهتمامه المستمر بمتابعة كافة القطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر قام الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية ورئيس الغرفة المركزية في بنغازي الكبرى بزيارة مفاجئة لمطار بنينا الدولي للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمطار”.

وأضاف البيان أن “رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري أصدر تعليماته بالقبض الفوري على عدد من المتورطين في ارتكاب أمور تتعلق بعرقلة سير المطار وتعطيل المواطنين واستغلالهم الأمر الذي من شانه أن يؤثر على هذا المرفق الحيوي لمدينة بنغازي بشكل خاص وشرق ليبيا بصفة عامة”.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن “رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري قد أصدر تعليماته لجميع الوحدات العسكرية بإخلاء مواقعهم فوراً وترك العمل لمديرية أمن المطار والأجهزة الأمنية صاحبة الاختصاص بذلك”، مضيفاً بأن “الناظوري أكد على إلغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بسفر الليبيين للخارج بالإضافة على تأكيده أنه لن يسمح للمهربين والمخربين من استغلال أي نفوذ لهم داخل المطار أو غيره من المواقع الحيوية”.

وأشار البيان أن “رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية يتابع سير العمل بمطار بنينا الدولي شخصياً وأن مثل هذه الزيارات لن تتوقف وستكون بشكل دوري حتي يتم إنهاء كافة مظاهر الفوضى بالمطار ويتمكن المواطنون من السفر بشكل أفضل”، مشيراً إلى أنه “يجب على كافة الأجهزة الأمنية احترام المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم”.