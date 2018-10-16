استمرار أزمة صناعة السينما في مصر

في هذه الحلقة من “هوا مصر”، يناقش موضوع استمرار أزمة صناعة السينما مع المنتج حسام علوان والناقدة الفنية حنان شومان، ومن ثم مسألة القبض على هشام عشماوي وهل تتغير إثر ذلك استراتيجية مواجهة الإرهاب؟ مع محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأحمد جمعة الباحث المختص بالشأن الليبي وماهر فرغلي الباحث المختص بالحركات الإسلامية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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