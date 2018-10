صحيفة إيطالية: المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا «قنبلة منسية»

أفادت صحيفة «جورناليت» الإيطالية، في تقرير أعدته أمس الإثنين، بأن مؤتمر باليرمو في صقلية سيبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا باعتبارهم قنبلة منسية.

وأشارت الصحيفة،بوجود أكثر من 600 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا، موضحة بأن المهاجرين يأتون من 41 دولة ولعل أغلبهم من النيجر ومصر وتشاد ونيجيريا والسودان.

وأكدت الصحيفة، بأن أكثر المهاجرين المتواجدين يحملون الجنسية النيجيرية و البالغ عددهم 130 ألف مهاجر غير شرعي، مضيفة بأن 60 بالمئة من إجمالي المهاجرين يقطن مناطق شمال غرب طرابلس، بينما يتوزع البقية على المناطق الأخرى.

