قزيط: جلسة الأعلى للدولة اليوم كانت صعبة

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة والمتحدث باسم كتلة الوفاق ابو القاسم قزيط، جلسة مجلس الدولة التي انعقدت اليوم بالـ”صعبة”.

وقال قزيط في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “جلسة اليوم كانت جلسة صعبة تباينت فيها وجهات النظر بشكل صارخ، وكان هناك ملاحظات كثيرة على إدارة الجلسة، وقادة كتلة الوفاق التصويت نحو تمرير أيسر المقترحات لتعديل المجلس الرئاسي”.

هذا وأعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، الموافقة على مقترح إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، حيث تم التصويت بموافقة 74 عضوًا على المقترح من أصل 76 عضوًا قاموا بالتصويت.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد عقد الخميس الماضي، جلسته العامة الثالثة والثلاثين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن آلية تغيير هيكلة المجلس الرئاسي؛ وقد تم الاتفاق على تقديم التعديلات على المقترح وتعليق الجلسة إلى اليوم الاثنين لعرضها على التصويت.

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