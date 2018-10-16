فيديو | شاهد لحظة ” مباغتة ” الناظوري لموظفي مطار بنينا وإعلان القبض على بعضهم بعد شكاوي الإبتزاز وطلب الرشوة

ليبيا – قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية رئيس الغرفة المركزية بنغازي الكبري الفريق عبدالرازق الناظوري مساء الإثنين بزيارة مفاجئة لمطار بنينا الدولي للوقوف علي اخر المستجدات المتعلقة بالمطار دعا خلالها كافة الأجهزة الأمنية العاملة به إلى إحترام المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم .

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان فى إيجاز صحفي تلقته منه المرصد بأن هذه الزيارة تأتي فى إطار حرص الناظوري وإهتمامه المستمر بمتابعة كافة القطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر فى الوقت الذي تزايدت فيه شكاوي المواطنين من الإبتزاز الذي يمارسه بعض الموظفين الذين وصل بهم الأمر إلى إلغاء حجوزات مؤكدة لمسافرين وبيع بطاقات الصعود لآخرين لا يملكون حجوزات بمبالغ مالية وصلت إلى 1000 دينار نظير البطاقة الواحدة .

وأعلن المكتب إصدار الفريق الناظوري خلال الزيارة تعليمات بالقبض الفوري علي عدد من المتورطين في ارتكاب مخالفات تتعلق بعرقلة سير عمل المطار وتعطيل المواطنين وإستغلالهم الأمر الذي كان من شانه التأثير علي هذا المرفق الحيوي لمدينة بنغازي بشكل خاص و شرق ليبيا بصفة عامة .

وبحسب لقطات فيديو بثها المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان فقد ظهر الناظوري أثناء دخوله إلى المطار بشكل مفاجئ ومطالبته بجمع كل مشرفي ورديات الأمن والمسؤولين عن الموظفين الذين تم القبض على بعضهم ومطالبته بإخلاء السيارات المصفوفة خارج الأماكن المخصصة لها حتى وإن كانت تابعة للقيادة العامة وقد إمتدت جولته إلى أرض مدرج المطار وغرفة الأمن والمراقبة .

كما أصدر الناظوري تعليماته لجميع الوحدات العسكرية باخلاء مواقعهم فوراً و ترك العمل لنقطة مديرية أمن المطار و الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كونها صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

وفى سياق متصل أكد الناظوري على ضرورة وضع قرار الغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بسفر الليبين للخارج موضع التنفيذ بعد عرقلة بعض الموظفين لتنفيذ هذا الإلغاء رغم صدور ما يفيد بذلك .

وأكد المكتب الإعلامي فى ختام إيجازه علي رفض رئيس الأركان لإستغلال المهربين و المخربين لأي نفوذ لهم داخل المطار أو غيره من المواقع الحيوية مشيراً إلى إنه بات يتابع سير العمل بمطار بنينا الدولي شخصياً و ان مثل هذه الزيارات لن تتوقف و ستكون بشكل دوري حتي يتم إنهاء كافة مظاهر الفوضي بالمطار و يتمكن المواطنون من السفر بشكل أفضل ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .