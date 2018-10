بلدية الشرقية تطالب المسؤولين بوضع حد للعصابات التشادية

ناشد عميد بلدية الشرقية “أم الأرانب” في الجنوب الغربي،محمد العربي، المسؤولين بضرورة التدخل لوضع حد للعصابات التابعة للمعارضة التشادية المنتهكة للجنوب الليبي على حد وصفه.

وأكد العميد،في تصريحات صحافية، سقوط أربعة قتلى وأسر أربعة آخرين من المعارضة في اشتباكات دارت بينهم أول أمس الأحد، مشيرًا إلى أن أفراد كتيبة خالد بن الوليد اشتبكوا مع العصابات التشادية التي تنتشر بكثافة في مواقع عديدة بالقرب من البلدية على خلفية اختطافهم ستة من أبناء المدينة، لافتا إلى أن عدد من تحتجزهم العصابات بلغ تسعة أفراد.

