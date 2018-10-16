مصباح دومة: مرتزقة من النيجر وتشاد يحتلون الجنوب

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، الإثنين، إن الأعضاء في جلسة اليوم أقروا بشكل تام وجود مرتزقة من النيجر وتشاد لهم امتدادات قبلية تحتل المنطقة الجنوبية.

وأضاف دومة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن هذه القوات تمارس الخطف والحرابة والهجوم على قرى تصدى لها مجموعة من المدنين في «تخاذل وتواطؤ واضح من القوات التي تدعي السيطرة على المنطقة النشطة بعمليات تهريب المخدرات وحبوب الهلوسة والذهب والهجرة غير الشرعية».

وكان عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة براك الشاطئ الهادي الصغير، قال اليوم إن القوات التابعة للجيش، والقوات المساندة لها بالجنوب، دكت العصابات الإجرامية الوافدة من الدول المجاورة، وذلك لتأمين الجنوب الليبي، وعليه يجب على جميع الأطراف دعم هذه القوات لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وتشهد منطقة أم الأرانب اشتباكات عنيفة ضد مجموعات من المعارضة التشادية لليوم الثاني على التوالي. وأعلن مصدر عسكري مقتل أربعة أفراد من قبيلة التبو من مدينة القطرون، يتبعون سرية خالد بن الوليد أثناء الاشتباكات الدائرة.

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