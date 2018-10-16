الشرق الاوسط: فيتو مبطن من الجيش الوطني الليبي ضد تعيين العيساوي في حكومة السراج

قالت جريدة الشرق الاوسط أن مؤشرات تشير إلى «فيتو مبطّن» من الجيش الوطني الليبي إلى تعيين علي العيساوي وزيراً للصناعة والاقتصاد في حكومة السراج، إذ طالب الجيش الذي يقوده المشير حفتر، أمس، بالقصاص العادل لمن وصفه بـ«اللواء الشهيد عبد الفتاح يونس» الرئيس السابق لأركان الجيش، الذي قتل مع شخصين آخرين عام 2011 في قضية مثيرة للجدل اتهم العيساوي بالتورط فيها.

وبعد سنوات على اغتيال يونس، أصدرت قيادة الجيش الليبي بياناً أمس، قالت فيه إن رئيس الأركان السابق سلّم نفسه للجنة تحقيق في «قضية واهية» بعد استدعائه من المجلس الانتقالي الذي تولى السلطة عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لكنه قُتل وتعرضت جثته للتنكيل والحرق وفقعت عيناه.

وبعدما أشاد بمناقب اللواء يونس الذي كان وزيراً للداخلية في عهد القذافي، قال بيان الجيش الوطني: «إننا في المؤسسة العسكرية لن ننسى شهيدنا ورفيقيه ولن نقبل بأي شيء غير القصاص العادل».

ولم يشر البيان إلى العيساوي صراحة ولم يذكره بالاسم، علماً أنه لم يباشر حتى الآن مهام عمله من طرابلس على الرغم من الإعلان عن تعيينه في إطار تعديل وزاري مفاجئ أجراه السراج الأسبوع الماضي.

المصدر/ جريدة الشرق الاوسط