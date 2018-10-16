تفاصيل مقتل حنكورة في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

لقي القيادي في وزارة داخلية الوفاق وبجهاز الامن المركزي بوسليم بقيادة عبد الغني الككلي المكنى ” غنيوة ”، القيادي «خيري حنكورة»، مصرعه، صباح أمس الإثنين إثر اصابته بعدة أعيرة نارية أثناء الرماية التي تعرض لها أمام بوابة فندق المهاري «راديسون بلو » وسط العاصمة طرابلس.

ورجحت مصادر أمنية، أن تكون الجهة المنفذة للعملية ما بين قوة الردع الخاصة أو مجموعة أخرى ، مشيرة بقيام سيارتين من نوع تويوتا إحداهما دفع رباعي ” ثعلب ” لونها بني فاتح معتمة الزجاج، وأخرى من نوع ” كيا سبورتاج 2013 ” بيضاء اللون بإطلاق الرصاص على «حنكورة» أثناء وقوفه خارج سيارته أمام الفندق ظهر أمس.

هذا وأفاد عدد من سكان طرابلس، بسماعهم لدوي إطلاق نار كثيف تزامنُا مع عدة إنفجارات عنيفة، فيما أُصيب عدد من أعضاء الاستشاري بالهلع وغادروا فندق راديسون بلو الذي يعد مقرُا لهم، تحسباً لأي هجوم محتمل.

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