مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يقرّر تحويل المجلس البلدي بنغازي لمجلس تسييري وإعادة تشكيله

قرنادة 16 أكتوبر 2018 (وال) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أمس الإثنين القرار رقم (671) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي بنغازي ،وتحويله إلى مجلس تسييري يتكوَّن من رئيس وعدد من الأعضاء .

ونصَّ القرار على تسمية المجلس التسييري بنغازي على هذا النحو: صقر عمران الجازوي – رئيسًا لمجلس بنغازي التسييري وبعضوية السيدة جازية جبريل اشحتير، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

وشدّد القرار على أن يمارس المجلس التسييري الجديد اختصاصاته وفق القوانين واللوائح المنظَّمة لعمل البلديات الليبية.( وال – قرنادة) س ع / هــ ع

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