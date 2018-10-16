شركة سرت تستعرض مشاريعها المقترحة للعام 2019

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سرت، مشاريع الاخيرة الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2018 فيما يخصّ نشاط الإدارة العامة للتصنيع والصيانة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة والادارة الفنية وادارة الحاسب الآلي والاتصالات.

وبينت المؤسسة لوطنية على موقعها الرسمي، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الفني الثاني للتصنيع والتكرير الذي عقد يوم الأحد الـ14 من أكتوبر.

كما تطرق الطرفان الى نشاطات المرافق والشحن والتحديات التي تواجه الشركة في تنفيذ مخططات العمرات واجراء الصيانة اللازمة لاستئناف تشغيل وحدة المعالجة بمعمل الغاز ومصانع الميثانول والمشاريع المقترحة للعام 2019 وميزانياتها.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على الضرورة القصوى لتطبيق لوائح واجراءات السلامة وتقييم الوضع الحالي لمنع تكرار الحوادث والتنسيق والتواصل مع الادارة المختصة بالمؤسسة في هذا الشأن والعمل على تطوير الكوادر من خلال اعادة تفعيل مراكز التدريب الخاص بالشركة و بذل المزيد من الجهد لرفع انتاج كل من الميثانول وغاز الطهي ومنتجات المصفاة.

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