مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة يقرّر تحويل المجلس البلدي شحات لمجلس تسييري وإعادة تشكيله

قرنادة 16 أكتوبر 2018 (وال) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أمس الإثنين القرار رقم (672) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي شحات وتحويله إلى مجلس تسييري يتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء .

ونصّ القرار على تسمية المجلس التسييري شحات على هذا النحو حسن محمود حسين – رئيسًا لمجلس شحات التسييري، وبعضوية سمير إبريك محمد، وصلاح عبدالرحيم المبروك، وعثمان عثمان فضيل، وإدريس عبدالمجيد عبدالله، وجميلة صالح محمد، وصالح علي محمد.

وشدَّد القرار على أن يمارس المجلس التسييري الجديد اختصاصاته وفق القوانين واللوائح المنظّمة لعمل البلديات الليبيّة.( وال – قرنادة) س ع / هــ ع

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