نقل تبعية مكتب الإعلام الأمني بداخلية المؤقتة إلى الوزير بشكل مباشر

وجه وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بنقل تبعية مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية من إدارة العلاقات العامة لتكون تحت إشراف الوزير مباشرة.

جاء ذلك بحسب القرار رقم رقم 461 لسنة 2018، كما أصدر في ذات السياق، القرار رقم 465 بتكليف الرائد طارقالخراز بمهام إدارة المكتب.

ووفقا لقرار معالي الوزير، فإن اختصاصات المكتب الإعلامي تكمن في التنسيق مع الإذاعات الوطنية بتقديم فقرات وبرامج مرئية ومسموعة تخص نشاط ودور الوزارة، التغطية الشاملة لمناشط وزيارات معالي الوزير واجتماعاته وكل المناشط التي تقوم بها الوزارة وتوثيقها.

وتشمل اختصاصات المكتب الإعلامي للوزارة تأمين حاجة الوزارة من المطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة والملصقات، ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة وعرض ملخص منه على معالي الوزير وتنفيذ ما يصدر بشأنه من تعليمات، إضافة إلى التنسيق مع الإدارات والمكاتب للقيام بأعمال التوثيق المرئي والثابت لأعمال ومناشط السيد الوزير والوزارة ككل.

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