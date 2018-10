المتوسط:

أفادت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأن تدفق المياه سيستمر وستصل المياه إلى مدينة طرابلس ومدن الجبل والمناطق المجاورة لها.

وأشار المكتب الإعلامي للجهاز، إلى أنَّ مدير موقع ترهونة توصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل محطة ضخ ترهونة خلال الساعات القادمة.

The post «منظومة الحساونة» تُعلن تشغيل محطة ضخ ترهونة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية