مصدر أمني يؤكد سقوط صاروخين داخل مطار معيتيقة فجر اليوم.. وحراك شباب طرابلس ينفى مسؤوليته

ليبيا – أكد مصدر أمني من داخل مطار معيتيقة اليوم الثلاثاء سقوط صاروخين من نوع “جراد” داخل المطار فجر اليوم .
المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أكد في تصريح لصحيفة المرصد بأن الصاروخين لم يسببوا أي أضرار بشرية بل أصابوا الساحة القريبة من مهبط الطائرات خلف صالة المطار .
هذا وقد نفى ما يسمى بـ “حراك شباب طرابس” الذي كان يتبنى كل عمليات قصف المطار بسبب تواجد قوة الردع الخاصة داخله مسؤوليته عن قصف مطار معيتيقة اليوم الثلاثاء قائلاً :” لم نطلق أي صواريخ على مطار معيتيقة وإذا فعلنا ذلك سننشره بكل التفاصيل”.
يشار إلى أن مطار معيتيقة قد تعرض للقصف عدة مرات أخرها كان فب 2 أكتوبر الجاري أعلن المطار بعدها إيقاف الملاحة الجوية قبل أن يعود بعد ساعات ليعن استئناف الملاحة الجوية بعد اجتماعه مع وزير الداخلية السابق عبدالسلام عاشور.
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