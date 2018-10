«داخلية الوفاق»: لا علاقة لنا بالصراعات السياسية

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أنها بعيدة كل البعد عن كل التجاذبات السياسية، وأن أجهزتها الأمنية والشرطية، لا علاقة لها بالصراعات السياسية، موضحة أنها تعمل على توفير الأمن للمواطن، وتدعو إلى إخراجها من أي خلافات، ولا تنتمي لأية فصائل أو تيارات، جهوية أو قبلية.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى أنَّ دورها يتمثل في حماية وسلامة المواطن، ومحاربة الجريمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد، حيث تكمن مهمتها بالحفاظ على النظام، والعمل على منع وقوع الجرائم، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والعمل على تنفيذ اللَوائح والقوانين، إذ هم العين الساهرة التي لا تنام، فهم يؤدّون واجبهم بكل أمانةٍ بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.

