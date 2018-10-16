صحيفة إيطالية تتحدث عن إمكانية غياب صالح وحفتر عن مؤتمر باليرمو

تحدثت صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية في نسختها الورقية اليوم الثلاثاء عن إمكانية اعتذار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر عن المشاركة في مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية المقرر في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مستشهدة بتصريح لبرلماني ليبي بهذا الصدد.

وكان البرلماني علي السعيدي، قد رجح في تصريح صحفي يوم الأحد الماضي اعتذار صالح وحفتر، عن حضور مؤتمر باليرمو، لأنه “لن يغير شيئاً”، على حد وصفه. كما قال إنه “من وجهة نظري، المؤتمر سيزيد الأزمة الليبية خاصة أن هناك دولا كبرى تسعى إلى إطالة الأزمة من بينها إيطاليا، لأنها مستفيدة من الوضع الحالي”، على حد زعمه.

ونقلت صحيفة (لا ستامبا) تساؤل مصدر، وصفته بـ”المطلع”، عن مغزى عدم إعلانهم المشاركة في المؤتمر إلى الآن ، تاركين بذلك “كل شيء في حالة عدم يقين”. وأشارت إلى أنه على الرغم من الدعم الأوروبي الذي تلقاه وزير الخارجية انيزو موافيرو ميلانيزي أمس الاثنين، ولكن “يُسجّل في الوقت الراهن عجز في التحضير ومشاكل في الإدارة والتنسيق” بشأن المؤتمر قبل أقل من شهر من انطلاقه.

كما أشارت الصحيفة عن “مخاطر” حصر التركيز على إحداث تقارب بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج والمشير خليفة حفتر لأن “التوازنات على الأرض تقررها أيضاً قوى أخرى، كتلك في مصراتة وترهونة، التي، من جانبها، لا تريد أن تستثنى من عملية الاستقرار في ليبيا”.

يشار إلى أن تصريحات البرلماني الليبي السعيدي تضمنت أيضا مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ”رفع العقوبات عن رئيس النواب عقيلة صالح ليتمكن من حضور مؤتمر باليرمو “؟.

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