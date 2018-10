مجلس النواب يستمع لإحاطة نصية حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب اليوم قد استأنف جلسته الرسمية أمس الإثنين ، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة وبحضور عدد أربعة وسبعون نائباً.

وأوضح بليحق أن الجلسة تناولت العديد من المواضيع لافتاً إلى مناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي و على رأسها الوضع الأمني المنفلت.

وقال بليحق:

“بعد مناقشة ومداولة الأوضاع في الجنوب الليبي و على رأسها الوضع الأمني المنفلت تم الاتفاق على أن تتواصل هيئة الرئاسة وتستدعي الجهات ذات العلاقة لتوفير الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي”.

كما ذكر بليحق أن مجلس النواب في جلسته قد أستمع لإحاطة من رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية فيما تم التوصل إليه من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ومجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتم الاتفاق على أن يتم انتظار الرد بشكل رسمي من مجلس الدولة.

هذا وأضاف بليحق:

“كما تم اليوم مناقشة مطالب المعلمين و الاستماع إلى إحاطة من رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور سعد المريمي والدكتورة سلطنة المسماري والدكتور خليفة الدغاري حول هذه المطالب”.

