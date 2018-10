بيكر يُهنئ باشاغا ويُناقش معه تفعيل التعاون الأمني بين البلدين

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ظهر أمس الإثنين بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق له.

حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون الأمني وتفعيل الإتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين وخاصة في مجال المباحث الجنائية.

هذا واختتم اللقاء بتعبير السفير عن شكره وامتنانه أملاً تكرار هذه اللقاءات متمنياً للشعب الليبي الأمن والسلام.

يُذكر ان فتحي باشاغا قد استلم مهامه وزيراص للداخلية وذلك خلفاً لعاشور بعد قرار صدر من المجلس الرئاسي.

