المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بوجود حساب مزور علي شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، يحمل اسم معالي وزير الداخلية المفوض، فتحي علي باشاغا.

ونوهت وزارة الداخلية، أن هذا الأمر يستوجب التنويه والتنبيه بأنه لا صلة لهذا الحساب بالوزير ولا بمضمونه.

كما نوهت وزارة الداخلية إلى المتابعين لصفحات التواصل عدم الانجرار والعبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون.

The post «داخلية الوفاق» تُحذر قراءها من صفحة مزيفة على الفيسبوك تنتحل اسم وزيرها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية