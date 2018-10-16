نائبة وزير الخارجية الإيطالية تزور طرابلس

أعلنت السلطات في روما أن نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري التقت يوم أمس الاثنين في طرابلس كلا من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد عمر معيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة

وذكرت أن زيارة المسؤولة في الخارجية جاءت في إطار التنظيم للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيلتئم في مدينة باليرمو، حاضرة إقليم صقلية، في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قد أفاد أمس في أعقاب اللقاء، بأن معيتيق وديل ري تطرقا إلى المؤتمر المعني حول ليبيا من أجل دعم الاستقرار والسلام، وكيفية توحيد الجهود الدولية وفق أولويات المرحلة الحالية. ونقل تأكيد نائبة وزير الخارجية على أهمية المؤتمر لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية في ليبيا.

كما أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالدور الذي تلعبه الدول الصديقة ودول الجوار لدعم الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على ضرورة التنسيق حول سبل الدعم وآلية تنفيذ أوجه التعاون في المجالات كافة برؤية واضحة بين جميع الأطراف، وفقاً لأولويات حكومة الوفاق الوطني وأهمها الملف الاقتصادي والأمني ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب.

وبدوره، أعلن أمس المكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن ديل ري سلمت رئيس المجلس خالد المشري دعوة الحكومة الإيطالية للمجلس للمشاركة في المؤتمر

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