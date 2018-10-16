العبار يتابع مراقبة جودة المياه في مدينة بنغازي

بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مع عدد من أعضاء لجنة تدريس كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي، آلية العمل على مراقبة جودة المياه بمدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، حيث تم خلال اللقاء، الاتفاق فى على عدة نقاط هامة منها المساهمة في إعادة إعمار (المعمل المركزي) الواقع بمنطقة بنينا، والإشراف على تجهيزه من الناحية الفنية و كذلك الإشراف على تدريب وتطوير الكادر الفني بالمختبر.

هذا وتم إعداد مقترح توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون ما بين بلدية بنغازي وكلية الصحة العامة بجامعة بنغازي، واعتبارها استشاري البلدية في مجال الصحة العامة.

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