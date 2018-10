وكيل «داخلية شئون الهجرة» يبحث مع منسق السفارة الهولندية ملف الهجرة

المتوسط:

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالمنسق الإقليمي للهجرة بالسفارة الهولندية بطرابلس.

وتناول هذا اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تخص ملف الهجرة وسبل التعاون بين البلدين لمعالجة بعض القضايا التي تعيق هذا الملف.

ومن جهته أعرب المنسق الإقليمي للهجرة بالسفارة الهولندية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا برغبة وفد من البرلمان الهولندي بزيارة ليبيا خلال الأيام القادمة ولقاء الوكيل.

وأكد الوكيل على مد يد التعاون بين البلدين، خاصة فيما يخص الرفع من معاناة المهاجرين ودعم مشروع العودة الطوعية لبلدانهم.

