شركة المدار تطلق خدمة الجيل الرابع للإنترنت بطرابلس الكبرى

أعلنت شركة المدار الجديد لاتصالات الهاتف المحمول، الإثنين، عن إطلاق خدمة إنترنت الجيل الرابع فائقة السرعة (4H+) في مدينة طرابلس الكبرى.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن خدمة الجيل الرابع ستطلق قريبا جدا في بنغازي وباقي المدن، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف كافة المدن الليبية لكي يتمكن المواطنين من الاستمتاع بخدمة الانترنت بسرعة عالية جدا، وكذلك تطبيقات أخرى تعتمد على هذه التقنية الحديثة.

وأوضحت الشركة، أن سرعة التحميل في هذه الخدمة تصل عمليا إلى ما يزيد عن 150 ميجابت، معتبرة أن ليبيا قد لحقت بهذا الإنجاز بركب الدول المتقدمة بعد تأخر لعدة سنوات، منوهة إلى أن معدل امتلاك المواطن لإنترنت سريع يعد من أهم مؤشرات الرقي الحضاري لدوره في دعم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشارت شركة المدار الجديد، إلى أن إطلاق هذه الخدمة جاء حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات وتطويرها في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذا لاستراتيجية الشركة للتحول الرقمي لمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم.

ونجحت الشركة في إطلاق خدمة إنترنت الجيل الثالث المطور(H+) في السنة الماضية، وإطلاق خدمة الجيل الرابع اليوم، رغم العراقيل الإدارية والمالية المتعلقة باعتماد العقود وفتح الاعتمادات والتحديات والظروف المالية وانقطاع التيار الكهربائي التي واجهت تنفيذ المشاريع الفنية لتطوير الشبكة، بحسب ما ذكر البيان.

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