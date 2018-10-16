مُساعدات مالية للمُقبلين على الزواج ببني وليد

قال صندوق الزكاة بني وليد، أمس الاثنين، إنه سيقوم بمنح مبالغ مالية للشباب المُقبلين على الزواج لمُساعدتهم على تغطية مُتطلبات الزواج.

وأوضح صندوق الزكاة أن الإناث المُقبلات على الزواج سيحصلن على مبلغ 5000 دينار، فيما سيتم منح الذكور 10 آلاف دينار.

واشترط المكتب توفر عدّة نقاط في الشخص المتحصل على منحة الزواج أولها أن لا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون قد حدد الموعد الرسمي للزواج، وبدأ فعلياً في التجهيز له.

وبحسب ما ورد في منشور على صفحة صندوق الزكاة بني وليد، ففي حال كان المُقبل على الزواج يمتلك منزلاً شخصياً، فيُشترط أن يكون بسيطاً خالياً من أي مظاهر للترف.

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