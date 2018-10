ملف الإصلاح الاقتصادي على أجندة «السراج» ووزير الاقتصاد

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والصناعة الجديد الدكتور علي العيساوي.

وأوضح الرئيس خلال الاجتماع أولويات عمل الحكومة، التي يتصدرها إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات السوق الليبية بأسعار في متناول المواطن.

وناقش الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس مؤخراً ويستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد ومتابعة الخطوات التنفيذية لتحقيقه.

