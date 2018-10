توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للسياحة» والمركز الوطني لدعم القرار

المتوسط:

تمَّ يوم الإثنين بمقر الهيئة العامة للسياحة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والمركز الوطني لدعم القرار، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية للتعاون المشترك لتبادل المعلومات والبيانات، ووضع آلية منهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات والمشاركة في تنظيم وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات وحلقات النقاش.

وقام بتمثيل الهيئة العامة للسياحة في مراسم التوقيع، رئيس الهيئة خيضر مالك، وعن المركز الوطني لدعم القرار مدير المركز وليد شلوف.

وخلال حفل التوقيع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات والتوثيق بديوان رئاسة الوزراء، والمركز الوطني لدعم القرار، في نفس الإطار.

