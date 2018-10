المتوسط

تقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالشكر لمديرية أمن يفرن، بعد القبض على عدد من المتهمين في قضايا السطو المسلح وسرقة مركبات المواطنين.

وثمنت الوزارة، كل الجهود التي تبذل من كافة مديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية التابعة لها، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وطالبت بمزيد من الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والأمان داخل ربوع البلاد.

