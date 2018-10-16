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شركة الكهرباء: الشبكة مستقرة وتم تلبية العجز الحاصل في العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الإثنين عن الإنتهاء من صيانة بعض خطوط نقل الطاقة المتضررة  في الهضبة الجنوب 1 و2 وإعادة ربط وتوحيد الشبكة العامة.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها تمكنت من تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وتغطية العجز الحاصل في المنطقة الوسطى والجزء الشرقي من مدينة طرابلس وتحسين الجهد الكهربائي في محطات التحويل بالمنطقة الغربية، مؤكدةً إستقرار الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جاري على استكمال باقي الدوائر المتضررة شرق طرابلس جنوب طرابلس “1 و3”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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