المؤسسة الوطنية للنفط يعلن عن ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اقامة ” ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز” خلال الفترة ( 24 – 26 ) اكتوبر 2018 بمشاركة كبرى الشركات المحلية و العالمية في مجال النفط والغاز .

ويهدف اقامة هذه التظاهرة الي زيادة المعرفة وتبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات العلمية في مجال صناعة النفط والغاز ، كما يهدف ايضاً الي تأسيس معرض فني حديث ومتخصص يخدم تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز والشركات العاملة به، ويكون له دور بارز في قيادة صناعة المعارض والمؤتمرات بدولة ليبيا عبر خدمات مميزة وراقية ونقل المعرفة المتنامية في هذه الصناعة الدولية إلى داخل ليبيا، وتبني أجيال وكوادر وطنية قادرة على توظيف هذه الصناعة لصالح دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المؤسسة المتمثلة في التميز والحرفية في الاستثمار وتطويع مجال النفط والغاز بأقصى حدٍ ممكن ودعم قيام صناعة معارض ومؤتمرات تنسجم مع حجم وتطلعات الاقتصاد الليبي للمساهمة في رسم ملامح غدٍ مشرق وتحقيق الرفاهية والرخاء لكل الليبيين.

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