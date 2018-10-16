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«معيتيق» يتعهد بدعم الهيئة العامة للشباب والرياضة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استعرض رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور” بشير القنطري”، الذي استلم مهامه موخراً خلاله لقائه النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، ظهر اليوم الثلاثاء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الهيئة، والتحديات التي ستواجهها خلال الفترة القادمة عند البدء في استكمال عديد المشاريع التي تخدم الرياضة.

وشدد النائب على وضع خطتين قصيرة وطويلة لدعم قطاع الشباب والرياضة بتنفيذ عدد من المشروعات التابعة للهيئة .

وأعلن “القنطري بأنه سيعمل للارتقاء بالهيئة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للشباب وللرياضة بشكل عام في كل مناطق ليبيا.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • إدعموا الضمان الأجتماعي كان قلبكم عالنظام فالببلاد والأسر المهجرة والامن والشباب والانفلات الأخلاقي إلي حاصل في البلاد ,, ياعديمي الضمير والأمانة , الموضوع هذا مش شور بلدية طرابلس والجنوب

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