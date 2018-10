حكومة الوفاق تنفي تعديل قيمة الحوالات الشخصية

المتوسط

نفت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، صحت الأنباء المتداولة حول تعديل قيمة الحوالات الشخصية إلى ألف دولار سنويا.

وقالت لجنة متابعة تنفيذ القرار الرئاسي لحكومة الوفاق، رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في بيان لها، حصلت «المتوسط» على نسخة منه: “لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مقترح لتعديل قيمة الحوالات الشخصية إلى مبلغ ألف دولار سنويا”.

وأكدت اللجنة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار وعدم تضليل الرأي العام.

وأضافت “تؤكد اللجنة أنها عاكفة على متابعة تنفيذ القرار، فضلا عن متابعة النتائج المترتبة عليه بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، كما ان البرنامج يسير وفق الخطط المعدة في هذا الشأن”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أصدر يوم 12 سبتمبر الماضي، القرار رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها منذ شهور.

وجاء في القرار “يتولى رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في حين تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض”.

وفوض القرار المجلس الرئاسي بتحديد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض، على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.

