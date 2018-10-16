218 تكشف كواليس صفقة العيساوي

كشفت مصادر مقربة من كواليس المسرح السياسي الليبي لـ 218 ، أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، كان قد قدم مشروعان، لصفقة سياسية غير معلنة ، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال اللقاء الذي دار بينهما في العاصمة المغربية الرباط نهاية ابريل الماضي ، مشيراً أن الصفقة تتمحور حول اختيار اسماء بعينهم على رأس هرم المصرف المركزي .

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن المشري في مقترحه للمشروع الأول من الصفقة، اشترط فيه أن يُرشح مجلس النواب علي العيساوي والمصادقة على تكليفه بمهام نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ليمرر مجلس الدولة بالمقابل قرار تكليف محمد الشكري بمنصب المحافظ والذي أصدره مجلس النواب في يناير الماضي.

فيما كان المشروع الثاني بديلاً للأول ، في حال تم رفضه من قبل عقيلة صالح ، والذي يقضي بأن يكون فرحات قدارة محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ليمرر مجلس الدولة مقابله قرار تكليف الحبري نائباً له ، بحسب نفس المصدر .

وأكد المصدر لـ218 أن هاذان المشروعان قوبلا بالرفض من قبل عقيلة صالح ، ولم يتم التوصل الى اتفاق تسوية يرضي الطرفين ، مشيراً إلى أن شخصيات أخرى حضرت هذا اللقاء كان أبرزها جمعة الأسطى ، مدير قناة العاصمة المتوقفة عن البث حالياً ، واحد ابرز الشخصيات التي كانت ترافق المشري والداعمة لمشروع تمكين علي العيساوي من وراء ظلمة الكواليس .

وعلى ما يبدو أن عدم التوصل لابرام هذه الصفقة ، زاد من اتساع رقعة الخلاف بين مجلسا الدولة والنواب خلال الفترة الماضية ، الا ان المصالح السياسية ، وما تخفيه من طموحات شخصية او حزبية ، اعادت رئيسا المجلسين الى التواصل مجدداً ، ولكن هذه المرة ببنود اخرى ، محورها الرئاسة برمتها ، بحسب ما يجري التباحث حوله بين الطرفين لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي .

فمن يا ترى سيكون من نصيبه رئاسة المجلس ومن يسنعم بتولي رئاسة الحكومة ؟

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