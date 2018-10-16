ما هو قرار مجلس النواب من  تعديلات “الدولة الاستشاري” حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؟

أقرّ مجلس النواب تعديلات مجلس الدولة على مبادرة السلطة التنفيذية، مع إضافة بعض الملاحظات، من بينها إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله.

قالت بعض وسائل الإعلام أن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء ناقشت ردّ مجلس الدولة على مقترح إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وآلية اختيار المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وذلك بحضور 64 نائبًا على رأسهم النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني حميد حومة.

ونقلت عن مصدر في مجلس النواب أنه يجري حاليًا إعداد صيغة للترحيب برد مجلس الدولة مع التمسك بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، ووضع جدول زمني للجنتي الحوار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب سيضع فقرة لتحديد منح المجلس الرئاسي أسبوعًا لاختيار رئيس من بين أعضائه، وأسبوع آخر في حال لم تكن المدة كافية، ثمّ العودة إلى الآلية الأولى في حال عدم تمكنهم مرة ثانية من انتخاب رئيس جديد للمجلس. وتابع أنّ «هذا الأمر ينطبق على رئيس الحكومة أيضًا، وكذلك التوافق على المناصب السيادية بما جاء في الاتفاق السياسي».

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