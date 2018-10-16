سلامة يبحث مع السراج الموقف التنفيذي للترتيبات الأمنية

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بطرابلس.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، والتي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس وستشمل المدن الليبية الأخرى، كما شدد على «ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي».

وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بطرابلس.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، والتي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس وستشمل المدن الليبية الأخرى، كما شدد على «ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي».

وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

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