اختتام دورة ” كيف تبدأ مشروعك الصغير” بزليتن

العنوان-زليتن

اختتمت بمركز زليتن للتدريب ورعاية الشباب دورة بعنوان ” كيف تبدأ مشروعك الصغير” والتي أشرف عليها ونظمها الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية.

واستمرت الدورة يومين وقدمها الدكتور مخزوم أبوظهير المتخصص في مجال التنمية الاقتصادية.

وافاد رئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية السيد عبدالله قراطم أن هذه الدورة تعد إنطلاقة الدورات وورش العمل التي ستقام خلال الخطة المعدة للإتحاد خلال هذا العام الجامعي الجديد.

ومن جانبه أفاد المدرب د.مخزوم أبوظهير بأن الدورة أتت بناء على طلب من الإتحاد العام لطلبة الجامعة الاسمرية موضحا أن تفاعل الطلاب في الدورة رائع ومشجع

وأشار “أبوظهير” إلى أن الدورة تناولت بعض الأساسيات للقيام بالمشاريع الصغرى وإدارتها وكيفية تجنب المخاطر ومراحل اعداد المشروع واستدامته.

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