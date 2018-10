أعربت القبائل والتركيبات الاجتماعية في مدينة المرج، عن رفضها التام قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتكليف علي العيساوي كوزير للاقتصاد، نظرا لكونه المتهم الأول في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفاقه.

وطالب الأهالى، في بيان لهم اليوم الثلاثاء،مجلس النواب بمخاطبة ممثل الأمم المتحدة رسميا لرفض التعيينات الوزارية التي أقرتها حكومة الوفاق، معلنين تضامنهم الكامل بيان قبائل العبيدات.

