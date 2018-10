الجيش الليبى: التحقيقات مع الإرهابي «عشماوي» سرية وما ينشر شائعات وأكاذيب

طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية، بعدم تناول الاشاعات المتعلقة بالتحقيقات في قضايا الإرهاب.

وأكد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى، فى بيان صحفى، الثلاثاء، أن التحقيقات فى قضايا الإرهاب تحت بند السرية للغاية، وما ينشر خاصة فيما يتعلق بالإرهابى هشام عشماوى، شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وزعمت وسائل إعلام إقدام الإرهابى هشام عشماوى على الانتحار داخل محبسه فى ليبيا.

