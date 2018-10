شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا لمواجهة مخاطر الإرهاب، مشيرا بأن ذلك المسار هو الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.

وأكد السيسي، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي، بأن حل الأزمة الليبية يتجسد في الالتزام بالحل السياسي ودفع خطة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام ولا تزال تراوح مكانها.

The post الرئيس المصري يشدد على توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية