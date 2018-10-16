الترتيبات الأمنية تجمع سلامة وباشاغا

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، الثلاثاء، مع وزير الداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخطوات القادمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن سلامة وويليامز استمعا لرؤية باشاغا حول عمل الوزارة التي تسلّم مهامها الأسبوع الماضي، خلفا للعميد عبد السلام عاشور.

وكان عاشور دعا في أول تصريح له كافة المنتسبين إلى الالتحاق بمراكزهم وأقسامهم، متحدثا عن أنه سوف يقوم باستحداث إدارة جديدة تحمل اسم حقوق الإنسان.

وتنتظر باشاغا تحديات كبيرة، منها تكاثر المسلحين والمجموعات المسلحة، والسلاح المنتشر، وخلايا الإرهاب، وملف الهجرة.

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