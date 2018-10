قالت منيرة الدغري، المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي بإدارة الرعاية الصحية الأولية، «إن مجانية تقديم خدمات الكشف والتشخيص عن مرض سرطان الثدي سيضمن تحقيق نسب شفاء عالية من المرض».

وأضافت “الدغري” خلال افتتاح قسم للتشخيص والكشف عن سرطان الثدي بالعيادة المجمعة غوط الشعال؛ أن تجهيز 4 أقسام جديدة للتشخيص والكشف ومزودة بأجهزة “ألتراساوند” و”ماموجرام”؛ يعد “التجربة الأولى” في ليبيا في افتتاح أقسام لتشخيص سرطان الثدي في مستوى الرعاية الصحية الأول.

وكشفت المكلفة بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي عن تجهيز قسمين آخرين للتشخيص بالعيادة المجمعة طريق المطار والعيادة المجمعة أبو سليم سيتم افتتاحهما خلال شهر أكتوبر؛ بعد أن تم افتتاح قسم للكشف والتشخيص في العام الماضي بالعيادة المجمعة البدري مزود بجهاز “ألتراساوند” وجهاز “ماموجرام”؛ وذلك ضمن الحملة التي تنفذها إدارة الرعاية الصحية الأولية سنوياً خلال شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي.

وأعلنت عن تدريب فرق طبية تضم (طبيبات صحة عامة وطبيبات نساء وفنيات أشعة وتمريض) من 20 منطقة مختلفة في ليبيا على إجراء كشف سريري في مرافق الرعاية الصحية الأولية؛ مشيرة إلى تنفيذ ورشة عمل خلال شهر سبتمبر الماضي تضمنت محاضرات قدمها الاستشاري “د.علي سيالة”؛ وتناولت أساسيات العلاج التلطيفي وأهميته؛ والبحث في التأثير النفسي لمريضات السرطان؛ وطريقة الكشف الصحيحة التي يحتاجها كل طبيب ممارس؛ ومتابعة المريضة بعد الجراحة وطرق العلاج ( الجراحي و الكيماوي والهرموني والإشعاعي).

كما أعلنت أيضاً عن تدريب أول فريق متكامل يتكون من 11 عنصر طبي وطبي مساعد للعمل بعيادات الكشف المبكر؛ استغرقت مدة تدريبه 6 أشهر وهو يعمل حالياً داخل عيادة الكشف المبكر بالعيادة المجمعة البدري.

The post افتتح أول تجربة لتشخيص سرطان الثدي بـ4 أقسام في غوط الشعال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية