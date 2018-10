الجوية الإفريقية تسير رحلاتها من مصراته إلى أسطنبول غدا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتسيير رحلاتها من مطار مصراتة إلى مطار إسطنبول غدا الأربعاء؛ للعودة بالمسافرين العالقين هناك إلى مطار معيتيقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الخطوط الإفريقية، عمران زبادي في تصريحات صحافية، إن هذه الرحلة تأتي إثر موافقة الشركات المقدمة للخدمات بمطار إسطنبول، منوهًا بأنه سيسمح للركاب الذين لديهم تذاكر سفر مؤكَّدة سابقًا بالعودة في هذه الرحلة.

وأفاد زبادي، بأن الشركة في انتظار تحقيق وعود المصرف المركزي بتحويل المستحقات إلى شركات الخدمات في مطار إسطنبول لاستئناف الرحلات إلى تركيا رسميًّا.

