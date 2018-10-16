تم اليوم الثلاثاء التوقيع المبدئي بالأحرف الأولى على اتفاقية إعادة رأسمالة شركة المتحدة للطيران بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي “مالكي الشركة” برعاية عضو المجلس الرئاسي “عماري زايد”، وذلك توطئة لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بطائرات الشركة المتحدة للطيران الرابضة بمركز بعض الدول الأوروبية لغرض الصيانة.

وتم هذا الاتفاق، بديوان رئاسة الوزراء، من طرف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران “سعيد الحضيري” ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المكلف “رمضان الارناؤوطي”، وبحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي “هشام بوشكيوات” وعضو مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي “أحمد بوشعالة” ورئيس شركة المتحدة للطيران “عطية كشكر”.

The post اتفاقية بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا