تشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي

أصدرت الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، قرارا بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي برئاسة صقر عمران بوجواري، في إشارة لانتهاء فترة الاستنفار والحاكم العسكري.

ويأتي هذا القرار بعد 5 أخريات سبقته وشملت تغيير مجالس كل من: شحات، الساحل، الأبيار، الكفرة وجردس، بمجالس تسييرية مشابهة، واستبدال عمدائها المعينين من قبل الحاكم العسكري.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، في وقت سابق قرب إجراء انتخابات 70 مجلساً بلدياً بعد انتخاب مجالس الزاوية ودرج وبني وليد.

ولم تعلن الحكومة المؤقتة إن كانت هذه التغييرات مرتبطة بالانتخابات البلدية المقبلة، لكن التحولات منذ إنهاء قرار الحاكم العسكري، وصولاً إلى استبدال جل العمداء الذين عينهم، تطرح أسئلة حول أثرها المتوقع على الخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي، فضلاً عن نتائجها بشأن الحكم المحلي على المدى البعيد، مع علو صوت الاحتجاجات حول التوزيع العادل لثروة ليبيا.

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