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تشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، قرارا بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي برئاسة صقر عمران بوجواري، في إشارة لانتهاء فترة الاستنفار والحاكم العسكري.

ويأتي هذا القرار بعد 5 أخريات سبقته وشملت تغيير مجالس كل من: شحات، الساحل، الأبيار، الكفرة وجردس، بمجالس تسييرية مشابهة، واستبدال عمدائها المعينين من قبل الحاكم العسكري.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، في وقت سابق قرب إجراء انتخابات 70 مجلساً بلدياً بعد انتخاب مجالس الزاوية ودرج وبني وليد.

ولم تعلن الحكومة المؤقتة إن كانت هذه التغييرات مرتبطة بالانتخابات البلدية المقبلة، لكن التحولات منذ إنهاء قرار الحاكم العسكري، وصولاً إلى استبدال جل العمداء الذين عينهم، تطرح أسئلة حول أثرها المتوقع على الخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي، فضلاً عن نتائجها بشأن الحكم المحلي على المدى البعيد، مع علو صوت الاحتجاجات حول التوزيع العادل لثروة ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أهل مكة أدرى بشعابها . ستعود الفوضى والسرقات وسيعود الاخوان الى مدينة بنغازي وستحل الفتن والمشاكل . ولن تنعم بنغازي بالهدوء مرة أخرى وستتحمل أنت ياوزير الهم ما يحدث داخل مدينة بنغازي وستكون المسئول الاول والاخير وقد أعذر من أنذر. أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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