والدة اللواء أحمد العريبي : تسأل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر “أين ابني”

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة بنغازي أمس الجمعة مظاهرة أمام فندق تيبستي للمطالبة بكشف مصير نائب رئيس جهاز الاستخبارات اللواء أحمد العريبي .

وحمل المتظاهرون لافتات مطالبين الجهات الأمنية والقيادة العامة، ومجلس النواب بالكشف عن مصير العريبي ونجله .

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأم اللواء العريبي، وهي تسأل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر “أين أبني” .

وكان وفدًا من قبيلة (العريبات) توجه إلى مقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة، بعد اختطافه بيوم واحد، مناشدة الجهات الأمنية من إبلاغ عائلتها عن مصير شقيقه اللواء أحمد العريبي في حال توارد لديها معلومات بالخصوص.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي اعتقلت فجر يوم الثاني من أكتوبر الجاري نائب رئيس جهاز الاستخبارات، ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت عائلة العريبي، إنها لم تتلق اتصالاً من أي جهة أمنية، أو عسكرية حتى الآن تؤكد وجود العريبي لديها، منذ اقتحام بيته، واقتياده مع ابنه “علي” إلى جهة غير معروفة، ولا تعرف أسباب ما حدث، بحسب تصريحات سعاد العريبي شقيقة المختطف.

واقتحم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل .

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