قتل “6” عناصر من العصابات التشادية في اشتباكات جنوب الجغبوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل اثنين من كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خلال اشتباكات ظهر اليوم الجمعة مع العصابات التشادية على بعد 60 كيلو جنوب منطقة الجغبوب .

وقال الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد أن القتلى من الكتيبة هم أفراد ..الجندي”عبدالرحيم حوبا” و “جميل خطاب”، لافتاً إلى أن الاشتباكات كانت عنيفة بين الكتيبة والجماعات التشادية، بعد رصدها تتجول في المنطقة .

وأوضح بوزيد أن العصابات التشادية تتجول في المنطقة، وتمتهن الحرابة، والخطف على الطريق الرابط بين الكفرة وجالو، وتقوم بطلب الفدية مقابل الرهائن .

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن قتل “6” عناصر من الجماعات التشادية، وغنم عدد 3 عربات دفع رباعي .

وأضاف أن الاشتباك استمر لأكثر من ساعتين، منوهاً إلى أن باقي أفراد الجماعات التشادية لاذوا بالفرار إلى الصحراء، وأن أفراد الكتيبة مازالوا يتتبعون أثرهم بالصحراء .

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