بلدية بنغازي تزود جهاز الحرس البلدي بعدد 15 سيارة مجهزة

بنغازي 16 اكتوبر 2018 (وال) – قدمت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء دعما للجهاز الحرس البلدي متمثلًا فى عدد من السيارات.

وقال قسم الإعلام في بلدية بنغازي، تم تقديم هذا الدعم بناءا على تعليمات عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، حيث سلمت بلدية بنغازي الثلاثاء عدد ( 15) سيارة نوع نيسان ( مزدوجة مجهزة ) .

وأضاف القسم أن عملية تسليم السيارات تمت في مقر ديوان البلدية و بحضور وكيل ديوان بلدية بنغازي، ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي.

يشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار المساندة وسعيا من بلدية بنغازي لتفعيل أجهزة الدولة.(وال- بنغازي ) س ع

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