بالصور | عملية جراحية ناجحة فى زليتن لفتاة مصابة بمتلازمة ” أكل الشعر “

ليبيا – فى جراحة لحالة مرضية نادرة جداً من نوعها ، أجرى الجراح الليبي أحمد ثبوت أخصائي الجراحة العامة بمساعدة الطبيب يوسف الشويرف عملية جراحية فى زليتن وهي استخراج كتلة من الشعر كانت موجودة بمعدة فتاة .

وتمت العملية بمستشفى الياسمين الإيوائي بمدينة زليتن لطفلة تبلغ من العمر 14سنة كانت مصابة بمتلازمة أكل الشعر منذ الصغر وبحسب تقرير الأخصائي ثبوت فقد كانت الكتلة تحتل كامل المعدة .

وكشف المستشفى بأن المريضة وبوجد هذه الكتلة كانت لم تعد تستطيع الاكل كما أفاد ثبوت أن هذه الحالة هي الأولي من نوعها التي تصادفه طوال مسيرته الطبية مما أدى إلي ضعف وإنهاك جسد المصابة .

كما أكد مستشفى الياسمين مساء الإثنين بأن حالة الطفلة باتت افضل وقد تمكنت من الأكل مجدداً معرباً عن شكر إدارته للفريق المشرف على الجراحة .

وشارك فى العملية فريق التخدير المكون من د.حبيب الزاعل أخصائي التخدير والعناية ومساعدة فني التخدير عيسي ديهوم صحبة قسم تمريض العمليات .

وفى منتصف سنة 2017 توفيت فتاة عشرينية ببريطانيا نتيجة لتناولها خصل من شعرها بشكل منتظم، وقد اطلق العلماء على اضطراب أكل الشعر إسم “متلازمة رابونزيل” .

ويعود أصل هذه التسمية إلى القصة الخيالية من مجموعة قصص الأخوة غريم حيث كانت الاميرة ” رابونزل ” سجينة في برج مرتفع واستخدمت شعرها الطويل حتى يتمكن الأمير من الصعود اليها وانقاذها.

وتعد هذه الحالة طبية نادرة للغاية حيث ينسل المريض من شعره خصلاً ويتناولها بانتظام نتيجة إضطراب نفسي مما يؤدي الى تشكل كرة من الشعر في معدته وأمعاءه الدقيقة وفي بعض الاحيان التهاب هذه الكرة قد يسبب ثقبا أو قرحة نازفة تسبب الوفاة .

المرصد – متابعات

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