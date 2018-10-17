التكتل المدني الديمقراطي ينفي مشاركته في المظاهرة التي جرت في مدينة بنغازي الاثنين

بنغازي 16 اكتوبر 2018 (وال) نفى التكتل المدني الديمقراطي ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مشاركة التكتل في المظاهرات في مدينة بنغازي يوم أمس الاثنين.

وعبر التكتل في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بقوله” وإذ نعي في التكتل المدني الديمقراطي أن القوى المعادية للتيار المدني الديمقراطي تبذل قصارى جهدها للنيل منا وتشويهنا”.

وأكد التكتل المدني على أنهم عازمون في المضي قدماً لتحقيق الأهداف، وبالطرق السلمية المدنية، لاستعادة الوطن وتحقيق أمنه ونموه. (وال-بنغازي) ع ط/ س ع

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