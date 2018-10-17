مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية يتفقد سير عمل فرع الأمن المركزي المرج

المرج 16 اكتوبر 2018 (وال) تفقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، عميد صلاح الخفيفى صباح اليوم الثلاثاء فرع الأمن المركزي المرج؛ وذلك للوقوف على سير العمل وللإطلاع على احتياجات الفرع.

هذا وكان في استقباله كلاً من مدير مديرية أمن المرج، عقيد عادل عبد العزيز, وعميد بلدية المرج، العقيد وهبى أنور الرخ بالإضافة إلى المُستضيف وهو رئيس فرع الأمن المركزي الرائد أحمد فضيل.

وتخللت الزيارة جولة تفقدية للفرع وعقد عقبها اجتماع لمدير الإدارة، ضم الضابط وضباط الصف وعدد من منتسبي الفرع لتدارس احتياجات الفرع.

يشار إلى أن مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، عميد صلاح الخفيفى صباح نظم عديد الزيارات التفقدية المُماثلة لفروع بنغازى، وإجدابيا، والأبيار فى الفترة السابقة.(وال- المرج ) أ ف / س ع

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